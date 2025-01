Op meer plekken betaald parkeren, ook in kleine gemeentes

Gratis voor de deur parkeren is op steeds meer plekken in Nederland verleden tijd. Steeds meer gemeenten voeren het betaald parkeren in of maken de zones waarin dit gebeurt steeds groter. Volgens een analyse van EenVandaag is is dit in twee jaar tijd met een kwart toegenomen.

Sinds 2022 is het gebied met 23,4 procent toegenomen, terwijl er tussen 2013 en 2022 ook al een groei van 30,5 procent heeft plaatsgevonden.

De kosten voor betaald parkeren kunnen enorm oplopen. Deze Leidse docenten kunnen niet met de auto naar hun werk zonder daarvoor de hoofdprijs te betalen:

2:11 Betaald parkeren kost leraren van Leidse school duizenden euro's per jaar

Meer auto's

Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee (TU Delft) noemt het een logische ontwikkeling. "We krijgen meer auto's in Nederland en er is vaak niet de ruimte om die te stallen", vertelt hij. "Dat betekent dat in gebieden net buiten het centrum, waar nu nog gratis geparkeerd kan worden, de parkeerdruk vaak zo hoog wordt dat het verstandig is om betaald parkeren in te voeren."

De mensen die in de omgeving van De Efteling wonen krijgen ook te maken met veel auto's in hun woongebied. Dat zij om die reden parkeergeld moeten betalen zorgt voor woede:

1:53 Buren Efteling woest over betaald parkeren: “Wij betalen voor hun probleem!”

Referendum

Een aantal gemeenten hebben ervoor gekozen aan de hand van referenda inzicht te krijgen in het draagvlak bij de bewoners. In Amersfoort en Haarlem is hierover gestemd. In beide steden werd het plan om betaald parkeren in te voeren door een ruime meerderheid afgewezen.

De analyse van EenVandaag werd gemaakt door databedrijf Spotzi. Op hun kaart is te zien waar in jouw gemeente parkeergeld betaald moet worden en wat er in de afgelopen twee jaar is veranderd.