Parkeren op straat plots verboden, bewoners woest: ‘Brief in de bus en dat was het’

Bewoners van een Nijmeegse wijk zijn woest over het besluit van de gemeente dat parkeren op straat vanaf volgend jaar verboden wordt. Volgens de gemeente is dat nodig om de wijk Benedenstad autoluw te maken en te vergroenen. Maar bij de bewoners schiet het in het verkeerde keelgat. "We zijn nooit betrokken bij dit besluit", stelt een buurtbewoner.

Vanaf september 2025 mogen er geen auto's meer op straat parkeren, maar moeten ze in garages worden geparkeerd. De bewoners stellen dat dat zorgt voor minder vrijheid en gemak. Ook klagen ze dat de parkeergarages verder weg en duurder zijn. "Het bijzondere hieraan is dat wij nooit betrokken zijn als buurt in de besluitvorming. We kregen 4 september een brief in de bus en dat was het dan", vertelt buurtbewoner Agnes Smit.

Een uur per week

De bewoners morgen volgens Smit nog maar één uur per week in de wijk parkeren. Bewoners die net buiten het gebied van de gemeente vallen, ontspringen volgens haar de dans. "Wij moeten in verhouding veel meer betalen." De Nijmeegse vertelt dat de dichtstbijzijnde parkeergarage slechts op vijf minuten lopen zit. "Maar dan moet je wel geluk hebben dat er nog plek is." De gemeente stelt nog met de bewoners in overleg te gaan. "Daar geloof ik maar weinig van, ze hadden ons veel eerdere moeten betrekken", vertelt Smit. "Straks hebben we weer rellen hier", grapt ze.

Vergroenen vanwege hittestress

De gemeente reageert tegenover Hart van Nederland dat het besluit om straatparkeren te verplaatsen naar de parkeergarages in maart door de gemeenteraad is genomen. “Alle bewoners hebben nu een brief ontvangen met de aankondiging dat dit besluit van de gemeenteraad volgend jaar ingaat en wat de veranderingen voor hen betekenen. De gemeente legt uit contactmomenten met bewoners te organiseren en dat de stad moet vergroenen in verband met hittestress. Daarom vergroenen we de openbare ruimte waar mogelijk. We gaan zowel op deze hofjes, maar ook op andere plekken in de binnenstad aan de slag om de openbare ruimte anders in te richten."

Dat parkeren in garages duurder wordt voor bewoners dan parkeren op straat vindt de gemeente logisch. "De kosten voor een abonnement in de parkeergarage is hoger omdat de parkeergarages om meer beheer vragen dan een parkeerplaats op straat. Daar zijn kosten aan verbonden." Wel stelt de gemeente een tijdelijke korting beschikbaar op de parkeertarieven in garages.