Fors meer verkeersboetes, mede door extra controles

Er zijn van mei tot en met augustus flink meer verkeersovertredingen vastgesteld dan in die periode vorig jaar. De stijging is vooral te zien bij snelheid, rood licht en het gebruik van de telefoon. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat namens de overheid onder meer verkeersboetes int, verklaart de toename deels door de inzet van meer geautomatiseerde controlemiddelen. Ook zette de politie meer mensen aan de kant.

Het aantal overtredingen van het verbod op telefoongebruik op de fiets en in de auto steeg met ruim 56 procent, van 79.329 naar 123.930. Die stijging komt volledig door de inzet van de focusflitser, een verplaatsbare slimme camera langs de weg die automatisch controleert of een bestuurder een mobiele telefoon vasthoudt. Daarvan staan er nu ongeveer veertig en eind dit jaar moeten dat er vijftig zijn.

Hatice belandde door verkeersboetes in de schulden. Door verhogingen liepen de kosten snel op:

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Meer overtredingen bij rood licht en nul-emissiezones

Ook rood rijden en het inrijden van zogenoemde nul-emissiezones zorgden voor een stijging van het aantal geconstateerde verkeersovertredingen. In totaal reden 81.277 weggebruikers door rood. Dat was een stijging van 20 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2025, toen het om 67.718 overtredingen ging.

Ruim 11.200 vervuilende voertuigen reden een nul-emissiezone in. Dat is 47 procent meer dan in dezelfde periode in 2025, toen het om 7642 overtredingen ging.