Nederlanders willen hogere verkeersboetes niet, pakkans werkt beter

Een hogere boete voor door rood rijden, appen achter het stuur of te hard rijden? Het kabinet wil verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie, maar Nederlanders staan daar bepaald niet voor te juichen.

Uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland Panel blijkt dat 60 procent het niet eens is met de voorgenomen stijging. Slechts 37 procent steunt het plan wel. Daarmee staat een ruime meerderheid aan de kant van de Tweede Kamer, die de boetes juist op het huidige niveau wil houden.

Meer betalen of beter controleren?

Het kabinet wijst op geld: zonder stijging ontstaat volgens justitieminister David van Weel een gat op zijn begroting. Tegenstanders vinden juist dat verkeersboetes niet bedoeld moeten zijn om een begroting dicht te rijden.

Voor veel mensen voelt een boete echter nu al als een flinke tik op de portemonnee, zeker als vaste lasten en boodschappen ook duur blijven. De vraag is dan: werkt het wel? Want hogere bedragen klinken stevig, maar veranderen ze ook echt hoe mensen rijden?

Automobilisten geven daar een nogal nuchter antwoord op. 61 procent zegt dat boetes helemaal geen invloed hebben op het eigen rijgedrag. Bijvoorbeeld omdat ze zich toch al aan de regels houden, of omdat een mogelijke boete hun gedrag niet bepaalt.

Flitspaal maakt meer indruk dan bedrag

Veel interessanter is wat daarna komt: 26 procent zegt dat voor hen vooral de pakkans telt. Dus niet: hoe hoog is de boete? Maar: waar wordt gecontroleerd, en hoe groot is de kans dat ik gepakt word?

Slechts 11 procent van de automobilisten zegt dat vooral de hoogte van de boete invloed heeft op hoe zij rijden. Dat sluit aan bij de kritiek van verkeersdeskundigen en organisaties die eerder al stelden dat hogere boetes niet automatisch zorgen voor veiliger verkeer. Meer zichtbare controles, flitspalen en politie op straat zouden volgens hen veel meer doen.

Ook vanuit juridisch oogpunt zijn de verhogingen lastig. Zo vindt strafrechtexpert Pieter Verrest van de Erasmus Universiteit dat de verhouding zoekraakt. Hij wijst erop dat door rood rijden inmiddels hoger wordt beboet dan bijvoorbeeld winkeldiefstal of belediging. Bij zulke misdrijven kan een rechter of officier van justitie nog kijken naar de omstandigheden en de boete aanpassen. Bij veel verkeersboetes ligt het bedrag vast: wie door rood rijdt, betaalt hoe dan ook 328 euro.