Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Nederlanders willen hogere verkeersboetes niet, pakkans werkt beter

Panel

Vandaag, 16:48

Link gekopieerd

Een hogere boete voor door rood rijden, appen achter het stuur of te hard rijden? Het kabinet wil verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie, maar Nederlanders staan daar bepaald niet voor te juichen.

Uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland Panel blijkt dat 60 procent het niet eens is met de voorgenomen stijging. Slechts 37 procent steunt het plan wel. Daarmee staat een ruime meerderheid aan de kant van de Tweede Kamer, die de boetes juist op het huidige niveau wil houden.

Alle uitslagen van het Hart van Nederland Panel als eerste zien en meebepalen wat we onderzoeken? Volg ons dan op WhatsApp, via deze link.

Meer betalen of beter controleren?

Het kabinet wijst op geld: zonder stijging ontstaat volgens justitieminister David van Weel een gat op zijn begroting. Tegenstanders vinden juist dat verkeersboetes niet bedoeld moeten zijn om een begroting dicht te rijden.

Voor veel mensen voelt een boete echter nu al als een flinke tik op de portemonnee, zeker als vaste lasten en boodschappen ook duur blijven. De vraag is dan: werkt het wel? Want hogere bedragen klinken stevig, maar veranderen ze ook echt hoe mensen rijden?

Automobilisten geven daar een nogal nuchter antwoord op. 61 procent zegt dat boetes helemaal geen invloed hebben op het eigen rijgedrag. Bijvoorbeeld omdat ze zich toch al aan de regels houden, of omdat een mogelijke boete hun gedrag niet bepaalt.

Flitspaal maakt meer indruk dan bedrag

Veel interessanter is wat daarna komt: 26 procent zegt dat voor hen vooral de pakkans telt. Dus niet: hoe hoog is de boete? Maar: waar wordt gecontroleerd, en hoe groot is de kans dat ik gepakt word?

Slechts 11 procent van de automobilisten zegt dat vooral de hoogte van de boete invloed heeft op hoe zij rijden. Dat sluit aan bij de kritiek van verkeersdeskundigen en organisaties die eerder al stelden dat hogere boetes niet automatisch zorgen voor veiliger verkeer. Meer zichtbare controles, flitspalen en politie op straat zouden volgens hen veel meer doen.

Ook vanuit juridisch oogpunt zijn de verhogingen lastig. Zo vindt strafrechtexpert Pieter Verrest van de Erasmus Universiteit dat de verhouding zoekraakt. Hij wijst erop dat door rood rijden inmiddels hoger wordt beboet dan bijvoorbeeld winkeldiefstal of belediging. Bij zulke misdrijven kan een rechter of officier van justitie nog kijken naar de omstandigheden en de boete aanpassen. Bij veel verkeersboetes ligt het bedrag vast: wie door rood rijdt, betaalt hoe dan ook 328 euro.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Van Weel: geen geld om verkeersboetes gelijk te houden
Van Weel: geen geld om verkeersboetes gelijk te houden
'Verkeersboetes opnieuw omhoog: appen achter stuur ruim 450 euro'
'Verkeersboetes opnieuw omhoog: appen achter stuur ruim 450 euro'
'Nederlanders klaar met afval op straat: hogere boetes moeten helpen'
'Nederlanders klaar met afval op straat: hogere boetes moeten helpen'
Bizar: automobilisten negeren massaal rode kruizen bij reanimatie
Bizar: automobilisten negeren massaal rode kruizen bij reanimatie

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.