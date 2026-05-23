'Nederlanders klaar met afval op straat: hogere boetes moeten helpen'

Vandaag, 08:52

Zwerfafval blijft voor veel Nederlanders een grote ergernis. Vooral afval naast containers, hondenpoep en rondslingerende blikjes zorgen voor frustratie in buurten en woonwijken. Veel mensen willen daarom hogere boetes of verplichte opruimtaakstraffen voor vervuilers.

Dat blijkt uit een peiling van het bureau Panelinzicht, in opdracht van het AD. Er deden ruim 4700 Nederlanders mee aan het onderzoek. Een kwart van de ondervraagden zegt dagelijks afval op straat tegen te komen. In steden gebeurt dat vaker dan daarbuiten.

Spanningen lopen op

Ook in Kampen lopen de spanningen op. Daar klagen bewoners over een tijdelijke afvalplek bij flats in de buurt. Plastic afval mag daar op vaste momenten worden opgehangen, maar volgens omwonenden ligt er inmiddels dagelijks troep op straat. "Het is een McDonald's voor het ongedierte", zegt buurtbewoner Monique tegen Hart van Nederland.

Uit het landelijke onderzoek blijkt ondertussen dat veel Nederlanders vinden dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor een schone buurt. Tegelijk is er brede steun voor maatregelen zoals gratis ophalen van grofvuil om afvaldumpingen tegen te gaan.

Door Redactie Hart van Nederland

