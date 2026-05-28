'Verkeersboetes opnieuw omhoog: appen achter stuur ruim 450 euro'

Vandaag, 20:45

Automobilisten moeten volgend jaar opnieuw meer betalen voor verkeersovertredingen. Volgens De Telegraaf verhoogt het kabinet de verkeersboetes opnieuw via de jaarlijkse inflatiecorrectie. Daardoor worden veel boetes zo'n 2,7 procent duurder.

Wie straks achter het stuur belt of appt, moet rekenen op een boete van ruim 450 euro, nu is dat 440 euro. Ook andere overtredingen gaan flink omhoog. Geen voorrang geven, rechts inhalen of door rood rijden levert automobilisten binnenkort een boete van meer dan 328 euro op, aldus de krant.

Schulden

De hoogte van verkeersboetes ligt al langer onder vuur. Het Openbaar Ministerie schrijft in een rapport dat sommige bedragen niet meer in verhouding staan tot zwaardere strafbare feiten zoals mishandeling of diefstal. Ook organisaties als het Juridisch Loket en de Raad voor de Rechtspraak waarschuwen voor groeiende schulden door oplopende boetes.

Bij niet betalen van verkeersboetes kunnen de bedragen oplopen tot in de duizenden euro's. In bovenstaande video vertelt Hatice haar verhaal.

