Honderden verhogingen op verkeersboetes kwijtgescholden

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is positief over de nieuwe mogelijkheid om een ophoging van een verkeersboete kwijt te schelden. Daarmee moet worden voorkomen dat mensen verder in de problemen komen. Sinds medio vorig jaar heeft het CJIB dat bijna vierhonderd keer gedaan, schrijft staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie en Veiligheid, D66) aan de Kamer.

Tot eind vorige maand zijn 760 verzoeken tot kwijtschelding ingediend. Hiervan zijn er bijna 390 toegewezen en ongeveer 160 afgewezen. De rest van de verzoeken is nog in behandeling. Alleen in gevallen van overmacht of onevenredig hardvochtige effecten wordt kwijtschelding toegepast.

Het uitdelen van verkeersboetes leidt niet tot een verandering van het rijgedrag, zo bleek eerder uit onderzoek onder leden van het Hart van Nederland-panel:

1:23 'Nederlanders veranderen rijgedrag niet na het krijgen van een verkeersboete'

"Het contact met betrokkenen zorgt er volgens het CJIB voor dat mensen zich gezien en begrepen voelen, waardoor de stress voor mensen in moeilijke situaties afneemt", aldus Van Bruggen. Een verkeersboete kan door twee aanmaningen in een paar maanden tijd verdrievoudigen. Dat kan oplopen tot honderden euro's.

Gratis betalingsherinnering

Vanaf 1 juli begint het CJIB ook met een proef om mensen een gratis betalingsherinnering te sturen, voordat de eerste ophoging op een verkeersboete wordt opgelegd.