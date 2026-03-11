ChristenUnie wil lagere verkeersboetes om schulden te voorkomen

De ChristenUnie wil dat verkeersboetes in Nederland omlaag gaan. Volgens Kamerlid Don Ceder zijn de boetes de afgelopen jaren te sterk gestegen. Daardoor kunnen mensen sneller in de schulden komen.

De verkeersboetes in Nederland zijn volgens Ceder "uit balans geraakt", zo schrijft hij in een initiatiefnota namens de ChristenUnie. Sinds 1994 zijn verkeersboetes met ongeveer 220 procent gestegen. In dezelfde periode stegen de consumentenprijzen met zo'n 70 procent. Volgens de partij zijn de boetes daardoor veel harder gestegen dan de kosten van het dagelijks leven. De partij wil daarom dat verkeersboetes niet langer automatisch omhoog gaan. Ook moeten eerdere verhogingen stap voor stap worden teruggedraaid.

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Ruimte voor betalingsregelingen

Ceder wil ook dat de extra kosten lager worden als iemand een verkeersboete niet op tijd betaalt. Volgens hem moet er meer ruimte komen voor betalingsregelingen. Zo kunnen mensen hun boete in delen betalen.

Volgens de partij moeten verkeersboetes weer passen bij het oorspronkelijke doel: een lichte straf voor kleine verkeersovertredingen. Ze mogen volgens de ChristenUnie niet leiden tot schuldenproblemen.