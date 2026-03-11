Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
ChristenUnie wil lagere verkeersboetes om schulden te voorkomen

ChristenUnie wil lagere verkeersboetes om schulden te voorkomen

Beleid

Vandaag, 10:13

Link gekopieerd

De ChristenUnie wil dat verkeersboetes in Nederland omlaag gaan. Volgens Kamerlid Don Ceder zijn de boetes de afgelopen jaren te sterk gestegen. Daardoor kunnen mensen sneller in de schulden komen.

De verkeersboetes in Nederland zijn volgens Ceder "uit balans geraakt", zo schrijft hij in een initiatiefnota namens de ChristenUnie. Sinds 1994 zijn verkeersboetes met ongeveer 220 procent gestegen. In dezelfde periode stegen de consumentenprijzen met zo'n 70 procent. Volgens de partij zijn de boetes daardoor veel harder gestegen dan de kosten van het dagelijks leven. De partij wil daarom dat verkeersboetes niet langer automatisch omhoog gaan. Ook moeten eerdere verhogingen stap voor stap worden teruggedraaid.

Benieuwd wat voor straffen er zijn in Nederland? Bekijk deze video:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Ruimte voor betalingsregelingen

Ceder wil ook dat de extra kosten lager worden als iemand een verkeersboete niet op tijd betaalt. Volgens hem moet er meer ruimte komen voor betalingsregelingen. Zo kunnen mensen hun boete in delen betalen.

Volgens de partij moeten verkeersboetes weer passen bij het oorspronkelijke doel: een lichte straf voor kleine verkeersovertredingen. Ze mogen volgens de ChristenUnie niet leiden tot schuldenproblemen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Verkeersboetes vanaf vrijdag fors omhoog: dit gaat het je kosten
Verkeersboetes vanaf vrijdag fors omhoog: dit gaat het je kosten
Verkeersboetes gaan 10 procent omhoog, overheid hoopt zo tekort te dichten
Verkeersboetes gaan 10 procent omhoog, overheid hoopt zo tekort te dichten

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.