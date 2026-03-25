Duizenden nepverkeersboetes rondgestuurd: zo herken je ze

Waarschuwen
Vandaag, 11:31
Bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) zijn de afgelopen weken duizenden meldingen binnengekomen van valse verkeersboetes. Alleen vorige week kreeg de organisatie al 5200 telefoontjes van mensen die wilden weten of hun boete echt was. Normaal gaat het om enkele tientallen meldingen per week, dus de toename valt flink op.
Waarom het aantal meldingen zo hard stijgt, is nog niet duidelijk. Het CJIB onderzoekt de zaak. Wel waarschuwt de organisatie dat criminelen steeds slimmer te werk gaan.
Mensen ontvangen die nepboetes via mail, sms of apps, maar dat is niet hoe het CJIB werkt. "Het CJIB verstuurt nooit boetes via digitale kanalen", laat de organisatie weten. Directeur Johan Bac zegt: "Helaas zien we altijd dat criminelen op alle mogelijke manieren proberen mensen geld afhandig te maken."
Controleer eerst het rekeningnummer. Op een nepboete staat een ander rekeningnummer dan van het CJIB
Log in met je DigiD op het Digitaal Loket van het CJIB. Daar zie je meteen of je echt een boete moet betalen
Kijk niet alleen naar de brief, maar ook naar de envelop. Het CJIB verstuurt boetes altijd in een herkenbare CJIB-envelop
Krijg je een e-mail of sms over een openstaande boete? Dan weet je eigenlijk al genoeg. Het CJIB verstuurt namelijk alleen boetes per post
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.