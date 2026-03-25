Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Duizenden nepverkeersboetes rondgestuurd: zo herken je ze

Waarschuwen

Vandaag, 11:31

Link gekopieerd

Bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) zijn de afgelopen weken duizenden meldingen binnengekomen van valse verkeersboetes. Alleen vorige week kreeg de organisatie al 5200 telefoontjes van mensen die wilden weten of hun boete echt was. Normaal gaat het om enkele tientallen meldingen per week, dus de toename valt flink op.

Waarom het aantal meldingen zo hard stijgt, is nog niet duidelijk. Het CJIB onderzoekt de zaak. Wel waarschuwt de organisatie dat criminelen steeds slimmer te werk gaan.

Mail, sms of app

Mensen ontvangen die nepboetes via mail, sms of apps, maar dat is niet hoe het CJIB werkt. "Het CJIB verstuurt nooit boetes via digitale kanalen", laat de organisatie weten. Directeur Johan Bac zegt: "Helaas zien we altijd dat criminelen op alle mogelijke manieren proberen mensen geld afhandig te maken."

Hoe herken je een nepboete?

  • Controleer eerst het rekeningnummer. Op een nepboete staat een ander rekeningnummer dan van het CJIB

  • Log in met je DigiD op het Digitaal Loket van het CJIB. Daar zie je meteen of je echt een boete moet betalen

  • Kijk niet alleen naar de brief, maar ook naar de envelop. Het CJIB verstuurt boetes altijd in een herkenbare CJIB-envelop

  • Krijg je een e-mail of sms over een openstaande boete? Dan weet je eigenlijk al genoeg. Het CJIB verstuurt namelijk alleen boetes per post

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Meer dan 100 automobilisten krijgen boete voor filmen ongeluk
Meer dan 100 automobilisten krijgen boete voor filmen ongeluk
Honderden verhogingen op verkeersboetes kwijtgescholden
Honderden verhogingen op verkeersboetes kwijtgescholden
Politie slingert bijna 300 mensen op de bon voor telefoon in verkeer
Politie slingert bijna 300 mensen op de bon voor telefoon in verkeer
ChristenUnie wil lagere verkeersboetes om schulden te voorkomen
ChristenUnie wil lagere verkeersboetes om schulden te voorkomen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.