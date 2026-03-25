Duizenden nepverkeersboetes rondgestuurd: zo herken je ze

Bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) zijn de afgelopen weken duizenden meldingen binnengekomen van valse verkeersboetes. Alleen vorige week kreeg de organisatie al 5200 telefoontjes van mensen die wilden weten of hun boete echt was. Normaal gaat het om enkele tientallen meldingen per week, dus de toename valt flink op.

Waarom het aantal meldingen zo hard stijgt, is nog niet duidelijk. Het CJIB onderzoekt de zaak. Wel waarschuwt de organisatie dat criminelen steeds slimmer te werk gaan.

Mail, sms of app

Mensen ontvangen die nepboetes via mail, sms of apps, maar dat is niet hoe het CJIB werkt. "Het CJIB verstuurt nooit boetes via digitale kanalen", laat de organisatie weten. Directeur Johan Bac zegt: "Helaas zien we altijd dat criminelen op alle mogelijke manieren proberen mensen geld afhandig te maken."