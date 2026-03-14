Politie slingert bijna 300 mensen op de bon voor telefoon in verkeer

Vandaag, 17:34 - Update: 1 uur geleden

In twee dagen tijd zijn in Noord-Holland 295 bestuurders betrapt op het vasthouden van hun telefoon in het verkeer. Dat leverde samen een boetebedrag op van 132.455 euro. De politie voerde woensdag en donderdag extra controles uit op afleiding in het verkeer.

De controles vonden plaats op woensdag en donderdag door Team Verkeer en de basisteams. Naast telefoongebruik werden ook 110 andere overtredingen geregistreerd. Zo kregen 31 bestuurders een boete voor het overschrijden van de maximumsnelheid. Bij twee van hen werd het rijbewijs ingevorderd. Ook werden tien mensen beboet voor het opvoeren van een fatbike.

Daarnaast schreef de politie boetes uit voor onder meer het negeren van rood licht, bumperkleven en het negeren van een rood kruis. Ook werden bestuurders betrapt op rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs en andere overtredingen.

Ondanks meerdere campagnes om het gebruik van de telefoon in het verkeer te ontmoedigen, blijft het gebruik stijgen. In 2022 kwam uit onderzoek naar voren dat 71,5 procent van de Nederlanders wel eens zijn of haar telefoon gebruikt tijdens het rijden:

Levensgevaarlijk

De boodschap is duidelijk: een kort moment van afleiding kan fataal zijn. "Even een appje lezen of een mailtje bekijken tijdens het fietsen of rijden kan levensgevaarlijk zijn. Let op de weg," aldus de politie.

Door Redactie Hart van Nederland

