'Flinke stijging' aantal boetes voor appen achter het stuur

Het aantal boetes voor het vasthouden van een telefoon in de auto of op de fiets is vorig jaar fors toegenomen. Dat meldt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). In 2025 werden 248.020 boetes uitgedeeld voor onder meer appen achter het stuur. Dat leverde ruim 89 miljoen euro op voor de staatskas.

Een jaar eerder ging het nog om 165.408 bekeuringen voor dit soort overtredingen. Volgens het CJIB en de Rijksoverheid is dat zorgelijk. "Afleiding in het verkeer vormt een groot risico voor de verkeersveiligheid", laten zij weten in een persbericht.

In totaal werden er vorig jaar ruim 7,8 miljoen boetes uitgedeeld door het CJIB, met een totale opbrengst van ruim 992 miljoen euro, blijkt uit de jaarcijfers. Naast het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden, werden er ook veel boetes uitgedeeld voor te hard rijden, door rood rijden, fout en te lang parkeren en het niet verzekeren van voertuigen.

Meer controles op telefoongebruik

De overheid kondigt aan dat er in 2026 nog strenger wordt gecontroleerd. Er komen meer zogenoemde focusflitsers bij. Deze speciale flitspalen werden in 2025 voor het eerst ingezet en kunnen vaststellen of een bestuurder een telefoon vasthoudt tijdens het rijden.

Het OM zet de focusflitser in tegen appen en bellen achter het stuur. Dit slimme systeem beboet bestuurders die niet 'MONO' rijden, met een flinke boete. Jeroen Verhoeven, die zijn vriendin verloor door een appende bestuurder, waarschuwt voor de gevaren:

3:35 Jeroen verloor vriendin Kirsten door appende automobilist

Wie toch zijn mobiel pakt in het verkeer, loopt dus steeds meer kans om op de bon te gaan. De pakkans neemt toe door de uitbreiding van deze slimme camera's. En die boete is niet bepaald goedkoop. In 2026 betaal je voor het vasthouden van een elektronisch apparaat (waaronder dus een telefoon) 449 euro boete, inclusief 9 euro administratiekosten. Fietsers betalen minder: wie als fietser wordt beboet, betaalt 179 euro, inclusief administratiekosten.

Minder boetes, maar niet overal

Opvallend is dat het totale aantal verkeersboetes vorig jaar juist daalde. In 2024 werden nog 7,9 miljoen boetes uitgeschreven, in 2025 waren dat er ruim 7,5 miljoen.

Die daling komt volgens het CJIB vooral doordat er ongeveer een half miljoen minder boetes voor te hard rijden zijn uitgedeeld.