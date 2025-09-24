Ruim 12.000 boetes door focusflitsers, hier werden de meeste uitgedeeld

De nieuwe focusflitsers, die weggebruikers automatisch betrappen op telefoongebruik achter het stuur, hebben in korte tijd al flink wat boetes opgeleverd. Tussen mei en augustus deelden de apparaten ruim 12.000 bekeuringen uit, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

De eerste flitser ging half mei aan op de Lozerlaan in Den Haag, waarna er nog tien volgden. Uiteindelijk moeten er aan het einde van dit jaar veertig van deze camera’s actief zijn.

Jeroen verloor zijn vriendin Kirsten door een appende automobilist:

3:35 Jeroen verloor vriendin Kirsten door appende automobilist

Kampen koploper in boetes

De meeste boetes kwamen van de N307 bij Kampen, waar maar liefst 4130 bestuurders op de bon gingen. Ook op de N50 bij Kampen werden veel overtredingen vastgelegd (1003). In Den Haag stond de teller op de Lozerlaan op 1677 boetes.

Ondanks de inzet van de nieuwe flitsers, werden er in totaal minder boetes uitgeschreven dan in dezelfde periode vorig jaar. Het CJIB meldt dat er van mei tot augustus bijna 300.000 minder snelheidsovertredingen zijn geregistreerd.