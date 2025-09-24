Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Ruim 12.000 boetes door focusflitsers, hier werden de meeste uitgedeeld

Ruim 12.000 boetes door focusflitsers, hier werden de meeste uitgedeeld

Verkeer

Vandaag, 11:20

Link gekopieerd

De nieuwe focusflitsers, die weggebruikers automatisch betrappen op telefoongebruik achter het stuur, hebben in korte tijd al flink wat boetes opgeleverd. Tussen mei en augustus deelden de apparaten ruim 12.000 bekeuringen uit, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

De eerste flitser ging half mei aan op de Lozerlaan in Den Haag, waarna er nog tien volgden. Uiteindelijk moeten er aan het einde van dit jaar veertig van deze camera’s actief zijn.

Jeroen verloor zijn vriendin Kirsten door een appende automobilist:

Jeroen verloor vriendin Kirsten door appende automobilist
3:35

Jeroen verloor vriendin Kirsten door appende automobilist

Kampen koploper in boetes

De meeste boetes kwamen van de N307 bij Kampen, waar maar liefst 4130 bestuurders op de bon gingen. Ook op de N50 bij Kampen werden veel overtredingen vastgelegd (1003). In Den Haag stond de teller op de Lozerlaan op 1677 boetes.

Ondanks de inzet van de nieuwe flitsers, werden er in totaal minder boetes uitgeschreven dan in dezelfde periode vorig jaar. Het CJIB meldt dat er van mei tot augustus bijna 300.000 minder snelheidsovertredingen zijn geregistreerd.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.