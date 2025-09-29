Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Snelheidsduivels opgelet: Flitsmeister voert belangrijke update door

Snelheidsduivels opgelet: Flitsmeister voert belangrijke update door

Tech-nieuws

Vandaag, 21:18

Link gekopieerd

Ho, haal die voet maar van de rem. Er is namelijk geen paniek nodig, de populaire verkeersapp Flitsmeister blijft namelijk nog steeds de locaties van flitsers doorgeven aan al haar gebruikers. Maar juist voor betaalde gebruikers gaat er iets veranderen. En dat gaat ook al snel gebeuren, om precies te zijn vanaf oktober.

Dat schrijft techsite Tweakers. De wijzigingen zijn aan de gebruikers gecommuniceerd middels een mail. Maar wat houden ze precies in? Kort gezegd gaat het delen van een PRO-account niet meer lukken. Mocht jij dus samen met bijvoorbeeld je partner of een vriend(in) zo'n account delen, dan is dat binnenkort verleden tijd.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Wat te doen?

Nou, het is vrij simpel maar (als je net als bij de boetes op de centjes let) niet echt leuk: per apparaat dient men een apart PRO-abonnement af te sluiten. Volgens de appmaker is deze beslissing genomen omdat het delen van accounts nogal voor wat problemen zorgt in de software. Ze stellen dat ze de kwaliteit van de app optimaal willen houden en de best mogelijke ervaring per rit willen geven.

Eerder werd opgeroepen om flitsapps (ook) in Nederland te verbieden:

'Verbied flitsapps als Flitsmeister en Waze ook in Nederland'
1:53

'Verbied flitsapps als Flitsmeister en Waze ook in Nederland'

De verandering gaat dus komende woensdag in. Op dat moment zullen alle accounts die op meerdere apparaten ingelogd zijn, uitgelogd worden. Je zult dan - als PRO-gebruiker - een extra abonnement af moeten sluiten wil je met meerdere apparaten tegelijk de politie te slim af zijn...

Lees ook

Ruim 12.000 boetes door focusflitsers, hier werden de meeste uitgedeeld
Ruim 12.000 boetes door focusflitsers, hier werden de meeste uitgedeeld
Focusflitsers uitgeschakeld na omvallen paal langs N50 bij Kampen
Focusflitsers uitgeschakeld na omvallen paal langs N50 bij Kampen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.