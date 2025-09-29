Snelheidsduivels opgelet: Flitsmeister voert belangrijke update door

Ho, haal die voet maar van de rem. Er is namelijk geen paniek nodig, de populaire verkeersapp Flitsmeister blijft namelijk nog steeds de locaties van flitsers doorgeven aan al haar gebruikers. Maar juist voor betaalde gebruikers gaat er iets veranderen. En dat gaat ook al snel gebeuren, om precies te zijn vanaf oktober.

Dat schrijft techsite Tweakers. De wijzigingen zijn aan de gebruikers gecommuniceerd middels een mail. Maar wat houden ze precies in? Kort gezegd gaat het delen van een PRO-account niet meer lukken. Mocht jij dus samen met bijvoorbeeld je partner of een vriend(in) zo'n account delen, dan is dat binnenkort verleden tijd.

Wat te doen?

Nou, het is vrij simpel maar (als je net als bij de boetes op de centjes let) niet echt leuk: per apparaat dient men een apart PRO-abonnement af te sluiten. Volgens de appmaker is deze beslissing genomen omdat het delen van accounts nogal voor wat problemen zorgt in de software. Ze stellen dat ze de kwaliteit van de app optimaal willen houden en de best mogelijke ervaring per rit willen geven.

Eerder werd opgeroepen om flitsapps (ook) in Nederland te verbieden:

1:53 'Verbied flitsapps als Flitsmeister en Waze ook in Nederland'

De verandering gaat dus komende woensdag in. Op dat moment zullen alle accounts die op meerdere apparaten ingelogd zijn, uitgelogd worden. Je zult dan - als PRO-gebruiker - een extra abonnement af moeten sluiten wil je met meerdere apparaten tegelijk de politie te slim af zijn...