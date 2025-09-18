Focusflitsers uitgeschakeld na omvallen paal langs N50 bij Kampen

Een leverancier van het Openbaar Ministerie heeft enkele focusflitsers tijdelijk uitgeschakeld, nadat er maandag een was omgevallen door harde wind op de N50 bij Kampen. Hierdoor worden met deze flitsers, die bijvoorbeeld appende weggebruikers fotograferen, nu geen boetes uitgedeeld.

Een woordvoerster van het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie, dat over verkeerszaken gaat, bevestigt berichtgeving daarover van NU.nl. Om hoeveel flitsers het precies gaat, kon de woordvoerster niet zeggen. Het OM weet nog niet hoelang de flitsers buiten werking blijven. De leverancier van de focusflitser onderzoekt hoe de paal kon omvallen.

Jeroen verloor zijn vriendin Kirsten door een appende automobilist:

3:35 Jeroen verloor vriendin Kirsten door appende automobilist

Het OM gebruikt twee leveranciers voor deze speciale flitsers. De flitsers van de andere leverancier blijven wel ingeschakeld.

De eerste focusflitser werd in mei aangezet in Den Haag. Er komen uiteindelijk vijftig focusflitsers in Nederland.

ANP