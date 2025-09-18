Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Focusflitsers uitgeschakeld na omvallen paal langs N50 bij Kampen

Focusflitsers uitgeschakeld na omvallen paal langs N50 bij Kampen

Verkeer

Vandaag, 13:11

Link gekopieerd

Een leverancier van het Openbaar Ministerie heeft enkele focusflitsers tijdelijk uitgeschakeld, nadat er maandag een was omgevallen door harde wind op de N50 bij Kampen. Hierdoor worden met deze flitsers, die bijvoorbeeld appende weggebruikers fotograferen, nu geen boetes uitgedeeld.

Een woordvoerster van het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie, dat over verkeerszaken gaat, bevestigt berichtgeving daarover van NU.nl. Om hoeveel flitsers het precies gaat, kon de woordvoerster niet zeggen. Het OM weet nog niet hoelang de flitsers buiten werking blijven. De leverancier van de focusflitser onderzoekt hoe de paal kon omvallen.

Jeroen verloor zijn vriendin Kirsten door een appende automobilist:

Jeroen verloor vriendin Kirsten door appende automobilist
3:35

Jeroen verloor vriendin Kirsten door appende automobilist

Het OM gebruikt twee leveranciers voor deze speciale flitsers. De flitsers van de andere leverancier blijven wel ingeschakeld.

De eerste focusflitser werd in mei aangezet in Den Haag. Er komen uiteindelijk vijftig focusflitsers in Nederland.

ANP

Lees ook

'Tientallen flitsers werken momenteel niet door hack OM'
'Tientallen flitsers werken momenteel niet door hack OM'
Jeroen verloor vriendin Kirsten door appende automobilist: 'Diep gat in ons leven'
Jeroen verloor vriendin Kirsten door appende automobilist: 'Diep gat in ons leven'
150 nieuwe flitspalen tegen snelheidsduivels en appende bestuurders
150 nieuwe flitspalen tegen snelheidsduivels en appende bestuurders

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.