Jeroen verloor vriendin Kirsten door appende automobilist: 'Diep gat in ons leven'

Het Openbaar Ministerie zet vanaf maandag een nieuwe troef in tegen appen en bellen achter het stuur. De zogenaamde focusflitser is een flitser die speciaal in het leven geroepen is om mensen die niet 'MONO' rijden op te sporen. Komende tijd worden er zo'n 50 van deze flitsers in werking gesteld. Mocht je op de gevoelige plaat vastgelegd worden, dan kost je dat zo'n 430 euro. Maar dat is nog altijd een schijntje vergeleken met de impact die een ongeluk kan hebben doordat je aan het appen of bellen bent. En daar weet Jeroen Verhoeven alles van.

Jeroen verloor zijn vriendin Kirsten in 2019 nadat zij een ongeluk kreeg door een automobilist die aan het appen was achter het stuur. In de laatste 34 seconden voor de botsing raakte de automobilist zijn telefoon 30 keer aan.

"Kirsten sloot achteraan aan in de file bij Beesd, op de A2", vertelt Kirstens partner Jeroen. "Het was een stop-en-go file, waar hij (de automobilist, red.) al constant op zijn telefoon zat. Waar hij dacht dat het weer kon, is hij volop gaan rijden, op zijn telefoon, en is uiteindelijk met 122 kilometer per uur achterop Kirsten geklapt, want zij stond stil", vervolgt hij. "Hij heeft geen moment geremd."

Kirsten is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze kort daarop is overleden. De impact van het verlies is groot, vertelt Jeroen, vooral omdat het voorkomen had kunnen worden. "Je wereld staat volledig op zijn kop", zegt hij. "Het was zo'n lieve, spontane, vrolijke meid, die van de aardbodem is gerukt. Door dat stomme appen, waar ze iets aan kunnen doen, is haar leven weg, maar ook een stuk van dat van mij en van haar ouders", zegt Jeroen. "Het blijft een diep gat in ons leven."

Ik ben een beetje bang dat het een druppel op een gloeiende plaat is. Jeroen

Jeroen juicht iedere ontwikkeling toe waarbij er aandacht is voor het mono-rijden. Hij vindt echter dat er nog wel meer mag gebeuren dan focusflitsers. "Ik ben een beetje bang dat het een druppel op een gloeiende plaat is, dat mensen op een andere manier geholpen moeten worden om die telefoon weg te leggen", zegt Jeroen. "De technologie bestaat al: als je sneller dan een bepaalde hoeveelheid kilometer per uur rijdt, dan blokkeert je telefoon of kan je alleen nog handsfree bellen", vervolgt hij.

Minder vrijblijvend

Jeroen pleit dus voor minder vrijblijvendheid, omdat flitspalen niet voor alle weggebruikers een effectief middel zullen zijn. "Het is iets wat echt moet in auto's zou moeten worden ingebouwd, zodat er in de politiek ook meer kan worden gekeken naar het verplichten ervan, zoals bij de helmplicht en de gordelplicht." Een logisch verband, vindt hij. "Daar werd gevaar in geconstateerd, dus daar gingen ze wat aan doen. Maar volgens mij schuilt er ook nog veel gevaar in appende bestuurders."