'Tientallen flitsers werken momenteel niet door hack OM'

'Tientallen flitsers werken momenteel niet door hack OM'

Verkeer

Gisteren, 16:44

Een deel van de flitsers in Nederland werk mogelijk niet door een de recente hack bij het OM. Dat bevestigt het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) aan de Leeuwarder Courant. Het gaat om vaste flitspalen, trajectcontroles en flexflitsers op voornamelijk A- en N-wegen.

Doordat de flitsers momenteel niet werken heeft het Rijk tijdelijk minder inkomsten. Om hoeveel flitsers het gaat, wil het CVOM niet kwijt maar volgens de krant gaat het mogelijk om tientallen. Focusflitsers, bedoeld voor controles over telefoongebruik achter het stuur, werken nog wel. Om welke flitsers het gaat, is niet bekend.

Bij de drie genoemde typen flitsers kan het Openbaar Ministerie (OM) een apparaat niet opnieuw inschakelen als de organisatie het zelf heeft uitgezet. Dat uitzetten gebeurt regelmatig, bijvoorbeeld voor onderhoud, reparaties na een aanrijding met een paal, het verhelpen van storingen, keuringen of verplaatsingen, meldt de krant. De afgelopen weken is dat vaker voorgekomen.

Het OM en het CVOM zijn momenteel bezig met het oplossen van het probleem.

