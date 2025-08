Gebruik flitsapps als Flitsmeister niet in buitenland: meer dan 1000 euro boete

Ben jij je ervan bewust dat het gebruik van bepaalde flitsapps, zoals Flitsmeister, je een fikse boete kan opleveren in het buitenland? In sommige landen mag je die apps helemaal niet gebruiken, en daar wordt streng op gecontroleerd, waarschuwt de ANWB in het radioprogramma West Wordt Wakker van Omroep West.

De regels variëren per land, vertelt de woordvoerder in het radioprogramma. Zo mag je volgens de ANWB in Zwitserland flitsapps helemaal niet op je mobiel hebben staan, of je de app nou gebruikt of niet. Die regel geldt ook voor Duitsland, ook voor bijrijders.

Eerder werd al opgeroepen om flitsapps ook in Nederland te verbieden:

1:53 'Verbied flitsapps als Flitsmeister en Waze ook in Nederland'

Ook in Oostenrijk is het hebben van zo'n app verboden. In Frankrijk mag je de app wel op je telefoon hebben, maar is het gebruik ervan verboden.

Als tijdens een controle blijkt dat je de app op je mobiel hebt staan of gebruikt, kun je een boete krijgen. Waar je in Duitsland 'nog maar' 75 euro betaalt, kan dat in Frankrijk oplopen tot meer dan 1000 euro. "Dat risico wil je niet lopen. Heb je nou zo’n app, verwijder 'm dan even", zegt de woordvoerder in het regionale radioprogramma.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

In Nederland, België, Spanje en Italië mag je overigens volgens de ANWB wel gewoon flitsapps gebruiken.