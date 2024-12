Opgelet: Flitspalen kunnen vanaf nu ook langs 30 km-wegen staan

Houd jij je binnen de bebouwde kom netjes aan de maximum snelheid? Daar mag je nu in ieder geval mee beginnen, want flitspalen kunnen vanaf nu ook worden ingezet op wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

Dat is de uitkomst van een proef die het Openbaar Ministerie het afgelopen half jaar deed in Amsterdam. In grote delen van de hoofdstad geldt sinds eind vorig jaar 30 kilometer per uur als maximumsnelheid.

In de video hierboven zie je wat mensen ervan vonden toen de proef met de flitspalen in Amsterdam inging op 1 juni.

Tijdens de proef werden verplaatsbare flitsers ingezet en een aantal vaste flitsers werd ingesteld op 30 kilometer per uur. De proef liet volgens het OM zien dat de flitspalen er mede voor hebben gezorgd dat de snelheid is gedaald en daarmee ook het risico op ongevallen.

Veiliger

Om het verkeer veiliger te maken en het verkeersgeluid te halveren is vorig jaar 80 procent van de wegen in de hoofdstad, zo'n 270 kilometer, veranderd in een 30 kilometerweg. Na een half jaar bleek dat de gemiddelde snelheid op de betrokken wegen gedaald was met 5 procent. Op rechte stukken daalde de snelheid iets meer, met 10 procent. Of het aantal verkeersongelukken daardoor ook is afgenomen, is nog niet duidelijk. Komend jaar volgt een uitgebreidere evaluatie.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP