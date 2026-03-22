Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Meer dan 100 automobilisten krijgen boete voor filmen ongeluk

Verkeer

Vandaag, 21:29 - Update: 3 minuten geleden

Link gekopieerd

112 automobilisten moeten een flinke bekeuring betalen voor het filmen na een ernstig ongeluk op de N279 bij Heeswijk-Dinther. Dat schrijft Omroep Brabant. 'De bestuurders maakten foto's en filmpjes terwijl ze langs de plek van het ongeval reden.'

De bestuurders krijgen een boete van 440 euro, want je telefoon gebruiken achter het stuur is verboden. 'Hulpdiensten waren druk bezig om iedereen te helpen en de situatie veilig te maken', schrijft de politie Meijerijstad op Instagram. 'Toch vonden sommige voorbijrijdende bestuurders het nodig hun telefoon erbij te pakken om alles te filmen of foto's te maken. Niet alleen respectloos richting de betrokkenen, maar ook gevaarlijk én strafbaar.'

De N279 tussen Veghel en Den Bosch was vrijdagochtend afgesloten na het zware ongeluk. In totaal waren vijf voertuigen betrokken bij de botsing, bij de afslag Heeswijk-Dinther. Twee vrachtwagens, een bestelbus en twee personenauto's botsten op elkaar. Drie personen raakten gewond.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.