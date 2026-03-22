Meer dan 100 automobilisten krijgen boete voor filmen ongeluk

112 automobilisten moeten een flinke bekeuring betalen voor het filmen na een ernstig ongeluk op de N279 bij Heeswijk-Dinther. Dat schrijft Omroep Brabant. 'De bestuurders maakten foto's en filmpjes terwijl ze langs de plek van het ongeval reden.'

De bestuurders krijgen een boete van 440 euro, want je telefoon gebruiken achter het stuur is verboden. 'Hulpdiensten waren druk bezig om iedereen te helpen en de situatie veilig te maken', schrijft de politie Meijerijstad op Instagram. 'Toch vonden sommige voorbijrijdende bestuurders het nodig hun telefoon erbij te pakken om alles te filmen of foto's te maken. Niet alleen respectloos richting de betrokkenen, maar ook gevaarlijk én strafbaar.'

De N279 tussen Veghel en Den Bosch was vrijdagochtend afgesloten na het zware ongeluk. In totaal waren vijf voertuigen betrokken bij de botsing, bij de afslag Heeswijk-Dinther. Twee vrachtwagens, een bestelbus en twee personenauto's botsten op elkaar. Drie personen raakten gewond.