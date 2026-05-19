Kans op verkeersboete wordt groter: OM verdubbelt aantal flitslocaties

Het Openbaar Ministerie gaat naar eigen zeggen veel meer flitspalen inzetten tegen verkeersovertredingen. Het aantal te controleren plekken wordt dit jaar ruim verdubbeld van 650 naar 1450 locaties.

Het gaat daarbij om vaste en mobiele flitspalen, zogenoemde focusflitsers - die kunnen zien of een bestuurder op zijn telefoon zit - en trajectcontroles. "Door meer flitspalen en andere systemen in te zetten, kan de politie zich nog meer richten op situaties waar menselijke inzet écht meerwaarde heeft, zoals herhaaldelijke overtreders die vaak betrokken zijn bij ernstige ongevallen", zegt Marc Pluimers van het OM.

In Rotterdam staan sinds kort vier geavanceerde geluidscamera’s. Die meten hoeveel decibel een voertuig produceert, in de hoop dat aso-verkeer zich iets inhoudt. Meer daarover zie je in de video hierboven.

Het OM wil gemeenten onder meer met de inzet van flexflitsers helpen om de verkeersveiligheid te vergroten. Dat gebeurt ook omdat steeds meer gemeenten de maximumsnelheid verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur.

Trajectcontrole binnen de bebouwde kom

Ook wil het OM later dit jaar een proef starten met een trajectcontrole binnen de bebouwde kom. "Als de proef slaagt, kan deze aanpak op veel meer locaties worden toegepast." Daarnaast wordt geëxperimenteerd met het sneller verplaatsen van flexflitsers. Die worden nu nog om de twee maanden van locatie gewisseld. "Zo wordt gezocht naar de meest effectieve inzet."