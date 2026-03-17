Eerste gemeente in Nederland plaatst flitspalen tegen herrie 'verkeersaso's'

Luidruchtige voertuigen zijn voor veel Rotterdammers dagelijkse kost, maar daar wil de gemeente iets aan doen. Met een opvallende nieuwe proef zet Rotterdam geavanceerde geluidscamera's neer. Deze nieuwe flitspaal moet het aantal decibel van een voertuig kunnen meten. "Een strijd tegen verkeersaso's," aldus wethouder Pascal Lansink-Bastemeijer.

Het lijkt misschien een eenvoudig probleem om op te lossen, maar niets blijkt minder waar. Het blijft namelijk lastig om 'onnodig geluid' objectief te beoordelen. "De nood is hoog om echt iets te doen tegen de verkeersaso's die onze stad onveilig maken en overlast veroorzaken", schrijft Lansink-Bastemeijer in een brief aan de gemeenteraad.

Wat doet deze geluidsflitspaal?

De camerabeelden moeten betrouwbare beelden geven, zodat de handhaving achteraf op basis van deze beelden beoordeeld kan worden. Daarnaast moeten de geluidscamera's het geluid goed meten en dit aan het juiste voertuig koppelen.

Bekeuringen

Voor de zomervakantie komen er twee geluidscamera's. In twee periodes van vier weken wordt er eerst gemeten bij het Haagseveer en de Strevelsweg. Daarna bij de Laan op Zuid en de Maasboulevard. Volgens het AD worden er in de proeffase geen bekeuringen uitgedeeld. Het doel is vooral om te kijken of de aanpak werkt.