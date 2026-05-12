Bizar: automobilisten negeren massaal rode kruizen bij reanimatie

Ongeluk

Vandaag, 12:44

Meerdere automobilisten zijn onder rode kruizen doorgereden tijdens een reanimatie op de verbindingsweg van de A15 naar de A38. Daar probeerden hulpdiensten een onwel geworden bestuurder te redden, maar de automobilist overleed later alsnog. Dat meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie op X.

"De hulpverleners, die letterlijk een leven proberen te redden, moesten echter opletten omdat automobilisten alleen aan zichzelf dachten", schrijft Rijkswaterstaat.

Volgens Rijkswaterstaat ontstonden meerdere gevaarlijke situaties. Pas toen de weg fysiek werd afgesloten, stopten automobilisten met doorrijden. Meerdere bestuurders hebben een boete gekregen voor het negeren van de rode kruizen, laat een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland weten.

Door ANP

