Tweede Kamer wil langer of levenslang rijverbod voor zware verkeersdelicten

De Tweede Kamer wil dat het mogelijk is om een langere rijontzegging op te leggen als iemand door roekeloos rijgedrag een zwaar ongeluk met blijvend letsel of dodelijke afloop heeft veroorzaakt. De Kamer wil dat het kabinet uitzoekt of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod mogelijk is.

Kamerleden en indieners van de motie Maarten Goudzwaard (JA21) en André Flach (SGP) vinden dat "deelname aan het verkeer geen vanzelfsprekend recht is, maar een verantwoordelijkheid die bij ernstig misbruik langdurig of blijvend kan worden beperkt".

Het kabinet heeft ook plannen met verkeersboetes: ze willen deze laten stijgen met de inflatie. Veel Nederlanders zien daar weinig nut in. Volgens hen werkt een hogere pakkans beter dan een hogere boete, zo is te zien in bovenstaande video.

Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van vijf jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Als iemand al eens eerder de fout in is gegaan, mag iemand tien jaar lang niet rijden. Na die periode mogen mensen dus weer achter het stuur.