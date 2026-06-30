'Verkeersboete vergeten? CJIB geeft voortaan eerst extra waarschuwing'

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) gaat voortaan een zogenaamde "gele kaart" uitdelen aan mensen waarvan de betalingstermijn voor een verkeersboete dreigt te vervallen. Dat meldt De Telegraaf dinsdag. Nadat de betalingstermijn voor een boete vervalt, wordt de boete met 50 procent verhoogd. De gele kaart, die vanaf woensdag wordt ingezet, moet deze verhoging zien te voorkomen.

Mensen die een verkeersboete ontvangen, hebben acht weken de tijd om aan de betaling te voldoen. Het CJIB gaat nu bij het verstrijken van die datum de gele kaart versturen als extra waarschuwing, waarna mensen nog twee weken de kans hebben om het oorspronkelijke bedrag van de verkeersboete te betalen. Doen ze dat niet, volgt alsnog een verhoging van 50 procent.

Van de acht miljoen verkeersboetes die jaarlijks worden verstuurd, worden er 1,2 miljoen verhoogd. Met de extra waarschuwing. Het CJIB gaat ervan uit dat ze met de extra waarschuwingen het aantal verhogingen de kop in kunnen drukken.