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Bedrijven die dieren mishandelen riskeren fors hogere boetes

Dierenmishandeling

Vandaag, 16:27

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Staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw verhoogt de boetes die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan opleggen met 40 procent. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Bedrijven die dieren mishandelen, kunnen volgend jaar dus een fors hogere boete verwachten dan voorheen.

De verhoging komt neer op een correctie voor de inflatie sinds 2013. "Ik vind echter dat enkel een inflatiecorrectie onvoldoende is", aldus de VVD-staatssecretaris. In sommige situaties wil hij dat de boete kan oplopen tot 10 procent van de jaaromzet van een bedrijf. Op overtredingen rond het doden van dieren in slachthuizen gaat de boete bijvoorbeeld van 2500 naar 3500 euro.

Als bedrijven dieren mishandelen, kunnen ze dus een boete verwachten. Maar welke straffen zijn er eigenlijk nog meer in Nederland? Je ziet het in bovenstaande video.

Het devies van Erkens is veel vertrouwen en hoge boetes. "De meeste ondernemers nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus", schrijft hij. "Daar waar regels worden overtreden en maatschappelijke schade wordt veroorzaakt, treedt de NVWA juist hard op."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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