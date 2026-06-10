Boete bij overtreding met bestrijdingsmiddelen gaat flink omhoog

De boetes bij overtredingen van regels over bestrijdingsmiddelen gaan fors omhoog. Staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw) is van plan om de boetes volgend jaar op te hogen aan de hand van de inflatie, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Een bollenteler die sproeit met een verboden gewasbeschermingsmiddel kan nu bijvoorbeeld nog een boete van 2000 euro krijgen. De bedragen zijn sinds 2008 hetzelfde gebleven terwijl de inflatie sindsdien 54 procent is, schrijft Erkens. Als hij de bedragen met dat percentage corrigeert, zou de nieuwe boete uitkomen op 3080 euro. De VVD-staatssecretaris kijkt ook of hij iets kan vastleggen over inflatiecorrecties in de toekomst.

Boeren krijgen volgens Erkens "veel vertrouwen" dat ze de regels uit zichzelf naleven. "Hier wordt echter niet altijd zorgvuldig mee omgegaan. Bewuste overtredingen verdienen hogere boetes." Tegelijkertijd wil hij ruimte houden voor coulance bij vergissingen of kleine overtredingen.

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