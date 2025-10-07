Strengere regels zorgen ervoor dat er straks luizen op je sla kunnen zitten

De prijs van een krop sla staat onder druk. Steeds meer telers moeten hun gewas deels weggooien door een opmars van luizen, terwijl ze minder bestrijdingsmiddelen mogen gebruiken.

"Ik krijg mijn gewassen met luizen erin niet verkocht aan de supermarkten hoor," laat slateler Niels Zuurbier weten. "Dus dan gaat alles wat besmet is maar de prullenbak in. Dan stijgt de prijs weer."

Volgens LTO Nederland komt dit door strengere regels vanuit Brussel. Vanaf 2026 verdwijnen nog eens twee bestrijdingsmiddelen van de markt. Boeren mogen daardoor steeds minder gebruiken om hun gewassen schoon te houden. Zuurbier vreest dat gezonde voeding straks een luxe wordt: "In heel Europa zetten we onze voedselvoorziening onder druk. Sla is daar een goed voorbeeld van. Door resistentie bij gewassen en gebrek aan middelen kunnen we steeds minder verkopen."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Een deel van de oogst zou nog te redden zijn door de sla te wassen, maar dat ziet Zuurbier niet als oplossing. "Je gaat Nederland hierin niet heropvoeden. Consumenten willen een perfecte krop zonder beestjes."

Biologisch telen ook niet vrij van luizen

Ook bij kleinere biologische tuintjes duiken de luizen op. Kim Nelissen, die haar eigen moestuintje onderhoudt, maakt zich daar niet druk om. "Het is echt niet schadelijk om een luis te eten hoor. Het is geen fijne gedachte, maar als je het afspoelt, is er niks aan de hand." Volgens haar zijn consumenten te kritisch geworden. "Groenten en fruit zijn natuurproducten. Dat ze niet helemaal vrij zijn van beestjes, hoort erbij."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

De eisen van supermarkten maken het voor telers extra lastig. "Als er ook maar een klein plekje op zit, wordt het niet geaccepteerd," zegt Nelissen. Daardoor belandt veel eetbare sla op de afvalhoop.