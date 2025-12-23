Paprika en citrusfruit bovenaan lijst met bestrijdingsmiddelen

Paprika bevat van alle groenten de meeste resten van bestrijdingsmiddelen. Bij fruit staan citrusvruchten en aardbeien bovenaan. Dat blijkt uit de PesticidenEetwijzer, gebaseerd op metingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De cijfers zijn gebaseerd op steekproeven bij producten van boerderij tot supermarkt, tussen 2022 en 2024.

Gemiddeld zitten er 4,4 soorten pesticiden op citrusfruit en aardbeien. Druiven volgen met 3,6. Bij groenten voert paprika de lijst aan met 2,1 soorten, gevolgd door spinazie en paksoi met elk twee.

PFAS

Het totaal aantal resten op groente en fruit steeg met 7 procent. Daarbij nam ook het aantal residuen van PFAS en hormoonverstorende pesticiden toe. Tegelijkertijd daalde het gebruik van pesticiden in de Nederlandse landbouw volgens het CBS met 22 procent. In de categorie groente, aardappelen en fruit nam het gebruik juist toe met 26 procent.

Relatief schoon zijn kiwi, watermeloen en ananas bij fruit, en asperges, rode bieten en witlof bij groenten.