Rozijnen van Jumbo bevatten bestrijdingsmiddel: 'Eet dit product niet'

Supermarktketen Jumbo waarschuwt klanten voor de mogelijke aanwezigheid van een meer dan toegestane hoeveelheid giftig bestrijdingsmiddel in de Jumbo Snoeprozijntjes. Het gaat om het gewasbeschermingsmiddel acetamiprid.

"De rozijnen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Eet dit product niet", waarschuwt Jumbo. Klanten die het product hebben gekocht, kunnen dit terugbrengen naar een Jumbo-winkel. "We geven het aankoopbedrag altijd terug. Een bonnetje is niet nodig", aldus het bedrijf. Het gaat om het product met streepjescode 8718452534326 dat ten minste houdbaar is tot 28 juli 2026.

Een woordvoerster van Jumbo kon vrijdagmiddag niet aangeven of er al mensen klachten hebben gemeld na consumptie van het product. Ook op andere vragen, zoals de mogelijke effecten op de gezondheid van het eten van de rozijntjes, kon ze geen antwoord geven. Het was haar ook niet bekend wat er precies is misgegaan.

Bestrijdingsmiddel

Acetamiprid is een middel dat wordt gebruikt bij het bestrijden van ongedierte in de groente- en fruitteelt. Het staat ook bekend om de schadelijke gevolgen voor bijen. Volgens websites over gezondheid en pesticiden is acetamiprid giftig voor mensen en kan consumptie onder meer leiden tot misselijkheid, braken, lage bloeddruk en ademhalingsproblemen.

