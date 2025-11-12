Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Terugroepactie: allergenen niet benoemd op etiket Italiaanse bollen

Terugroepactie: allergenen niet benoemd op etiket Italiaanse bollen

Terugroepactie

Vandaag, 17:35

Link gekopieerd

Nee, het gaat niet om de broodjes van Italiaanse bollen maar om de drop bollen van Happy Sweets. Het product bevat een verkeerd etiket, waardoor informatie over verschillende allergenen die het product mogelijk bevat ontbreekt. De NVWA adviseert mensen de drop niet te eten als je allergisch bent voor onder andere hazelnoten.

In het product zouden hazelnoten, weipoeder, gerstevlokken, gerstebloem, sojalecithine en lactose aanwezig zijn. Voor mensen die daar allergisch voor zijn of intolerant kan dat voor klachten zorgen. Het gaat om het product Happy Sweets Italiaanse Bollen met de streepjescode 8715456010252. De datum van het product maakt niet uit.

Klanten die het product bij de Jumbo, PLUS of Albert Heijn hebben gekocht, kunnen het terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. Dat meldt het bedrijf Happy Sweets op haar website. Dit mag zonder aankoopbon.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.