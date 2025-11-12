Terugroepactie: allergenen niet benoemd op etiket Italiaanse bollen

Nee, het gaat niet om de broodjes van Italiaanse bollen maar om de drop bollen van Happy Sweets. Het product bevat een verkeerd etiket, waardoor informatie over verschillende allergenen die het product mogelijk bevat ontbreekt. De NVWA adviseert mensen de drop niet te eten als je allergisch bent voor onder andere hazelnoten.

In het product zouden hazelnoten, weipoeder, gerstevlokken, gerstebloem, sojalecithine en lactose aanwezig zijn. Voor mensen die daar allergisch voor zijn of intolerant kan dat voor klachten zorgen. Het gaat om het product Happy Sweets Italiaanse Bollen met de streepjescode 8715456010252. De datum van het product maakt niet uit.

Klanten die het product bij de Jumbo, PLUS of Albert Heijn hebben gekocht, kunnen het terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. Dat meldt het bedrijf Happy Sweets op haar website. Dit mag zonder aankoopbon.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo: