Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Glutenvrije spaghetti van de Jumbo wordt teruggeroepen om bijzondere reden

Glutenvrije spaghetti van de Jumbo wordt teruggeroepen om bijzondere reden

Waarschuwen

Vandaag, 19:26 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Supermarkt Jumbo roept de glutenvrije spaghetti van het eigen merk terug. Er zitten te veel gluten in het product, dat terwijl het product glutenvrij is. Dat is gevaarlijk voor mensen met een allergie of intolerantie voor gluten.

“Eet je glutenvrij, eet dit product dan niet”, laat de woordvoerder weten. Het gaat om de verpakking met daarop de titel: Jumbo Lekker vrij van gluten spaghetti met de prodcutcode EAN-code: 8718452410071 en die houdbaar is tot 10-09-2028.

Mensen die dit product tussen 15 oktober en vandaag hebben gekocht kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen dan hun aankoopbedrag terug. Een bonnetje is niet nodig.

Zo werkt een terugroepactie:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Jumbo roept verschillende broden terug om productiefout
Jumbo roept verschillende broden terug om productiefout
Jumbo roept verschillende soorten kaas terug, kan hard plastic in zitten
Jumbo roept verschillende soorten kaas terug, kan hard plastic in zitten
'Weer lege schappen bij de Jumbo': dit is waarom je favoriete merk mist
'Weer lege schappen bij de Jumbo': dit is waarom je favoriete merk mist

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.