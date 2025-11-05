Glutenvrije spaghetti van de Jumbo wordt teruggeroepen om bijzondere reden

Supermarkt Jumbo roept de glutenvrije spaghetti van het eigen merk terug. Er zitten te veel gluten in het product, dat terwijl het product glutenvrij is. Dat is gevaarlijk voor mensen met een allergie of intolerantie voor gluten.

“Eet je glutenvrij, eet dit product dan niet”, laat de woordvoerder weten. Het gaat om de verpakking met daarop de titel: Jumbo Lekker vrij van gluten spaghetti met de prodcutcode EAN-code: 8718452410071 en die houdbaar is tot 10-09-2028.

Mensen die dit product tussen 15 oktober en vandaag hebben gekocht kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen dan hun aankoopbedrag terug. Een bonnetje is niet nodig.

Zo werkt een terugroepactie: