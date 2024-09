'Weer lege schappen bij de Jumbo': dit is waarom je favoriete merk mist

Het zal je misschien al zijn opgevallen als je boodschappen doet bij Jumbo: in de supermarkt zijn een aantal schappen helemaal leeg. Producten van onder andere de A-merken Smint, Mentos, Quaker, Schwarzkopf, Witte Reus en Senseo ontbreken. Dat meldt RTL Nieuws.

De lege schappen hebben alles te maken met nieuwe prijzen. Jumbo probeert producten voor een lagere prijs te verkopen. Daarvoor moet de supermarkt onderhandelen met de leveranciers van de producten, maar met een paar leveranciers is Jumbo nog niet tot een overeenstemming gekomen.

Jumbo stopt als eerste supermarkt met aanbiedingen voor vers vlees. Slager Wouter van de Veen is daar maar wat blij mee:

2:13 Jumbo stopt als eerste supermarkt met aanbiedingen voor vers vlees

Druk opvoeren

Om de druk op te voeren bij de leverancier, kunnen supermarkten bijvoorbeeld stoppen met promoties voor een merk of geen nieuwe producten meer in de schappen leggen. Op een gegeven moment raakt dat schap dan leeg, zo legde Laurens Sloot, hoogleraar ondernemerschap in de detailhandel, eerder uit aan RTL Nieuws.

Zo kan het zijn dat je favoriete muesli of haargel voorlopig niet te koop is. Jumbo-woordvoerder Eunice Koekkoek bevestigt dat er soms producten missen in de schappen door stroeve onderhandelingen met een leverancier. Ze adviseert om dan voor het huismerk te kiezen.

Wat mist?

De woordvoerder wil verder niet ingaan op de vraag welke producten precies niet verkrijgbaar zijn. Uit een rondgang van RTL Nieuws blijkt dat producten van Witte Reus, Color Reus, Fleuril, Persil, Fa, Schwarzkopf, Syoss en Taft ontbreken. Deze merken zijn allemaal van leverancier Henkel.

Ook producten van koffiegigant JDE Peet’s, zoals Douwe Egberts, Senseo, Kanis & Gunnink, Moccona, L’Or en Tassimo, zijn niet verkrijgbaar. Daarnaast zijn bepaalde snoepjes van Smint, Mentos, Klene, Fruittella, Look-O-Look en Chupa Chups, die door leverancier Perfetti Van Melle worden geleverd, uit de schappen verdwenen.

Tot slot zijn veel ontbijtgranen van Quaker uitverkocht. Quaker is onderdeel van leverancier Pepsico, waar ook Lay's, AA Drink en Duyvis onder vallen. Van die merken zijn sommige producten ook niet meer verkrijgbaar bij Jumbo.

Lege schappen

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Jumbo te maken heeft met lege schappen. In februari gebeurde hetzelfde. Ook toen werden bepaalde A-merken niet aangevuld door moeizame onderhandelingen met leveranciers. Met maar liefst tien leveranciers lukte het toen niet om tot een overeenkomst te komen.