'Jumbo zet prijzenoorlog met Albert Heijn op scherp met opvallende actie'

In verschillende Jumbo-filialen worden klanten nu geconfronteerd met prijskaartjes waarop niet alleen de prijs van Jumbo, maar ook die van concurrent Albert Heijn wordt vermeld. Dit initiatief, dat onder meer in de Jumbo aan het Gelderlandplein in Amsterdam is doorgevoerd, toont aan dat producten bij Jumbo aanzienlijk goedkoper zijn, soms wel twintig tot vijftig cent, in vergelijking met Albert Heijn.

Dat meldt De Telegraaf woensdag. Volgens deskundigen is dit de eerste keer dat een supermarkt zo'n directe prijsvergelijking in zijn marketing gebruikt. Naast deze opvallende prijskaartjes, zet Jumbo de concurrentie verder op scherp door televisiecommercials uit te zenden waarin de eigen prijzen worden vergeleken met die van Albert Heijn.

'Niet zo chic'

Niet iedereen is positief over deze strategie. Marketingadviseur Michel van de Velde van Craftmore noemt de actie van Jumbo "niet zo chic" en vindt zelfs dat de supermarkt zich hiermee diskwalificeert, zo vertelt zij aan de krant. Volgens haar past zo'n aanpak beter bij discountketens zoals Aldi of Lidl. Van de Velde vermoedt dat Jumbo vooral wil dat er over hen gepraat wordt, ongeacht de boodschap.

Advocaat Stephan Mulders van Van Diepen advocaten wijst erop dat deze vorm van reclame in Nederland niet misleidend mag zijn en dat Jumbo hier een risico neemt. Hij benadrukt dat de supermarkt moet kunnen bewijzen dat de prijsvergelijking correct is, anders kunnen er juridische stappen volgen, zoals een verbod of een schadevergoedingseis van Albert Heijn.

'Doe je mee, Marit?'

Jumbo's CEO Ton van Veen gaf de aftrap voor deze campagne met een uitdagende boodschap aan zijn collega bij Albert Heijn, Marit van Egmond, waarbij hij vroeg: "Doe je mee, Marit?". Volgens Van Veen is deze campagne een 'eindsprint' voor de laatste maanden van het jaar, terwijl Albert Heijn nuchter reageert door te stellen dat een klein lijstje prijzen geen recht doet aan hun brede assortiment van meer dan tweeduizend prijsfavorieten.