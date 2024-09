Voormalig Jumbo-topman Van Eerd alsnog vervolgd voor witwassen

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat Frits van Eerd, mede-eigenaar en voormalig bestuurder van supermarktketen Jumbo, alsnog vervolgen voor het witwassen van geld. De verdenking aan het adres van Van Eerd komt boven op de vervolging wegens corruptie en valsheid in geschrifte die eerder dit jaar werd aangekondigd door het OM, meldt het FD.

De nieuwe verdenking zal gepresenteerd worden in de strafzaak die over twee weken in de rechtbank Assen van start gaat met een regiezitting, ter voorbereiding van de inhoudelijke behandeling.

Het witwasdelict staat al vermeld in de tenlastelegging die onlangs door het OM aan Van Eerd werd verzonden, en wordt door meerdere bronnen dicht bij het onderzoek bevestigd aan de krant. In een tenlastelegging, onderdeel van de dagvaarding in een strafzaak, staat waar het OM de verdachte precies van beschuldigt.

ANP