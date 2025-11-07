Terug

Stukjes metaal en rubber in roomsaus, zacht plastic in erwtensoep

Vandaag, 18:21

Levensmiddelenproducent Unilever en supermarktketen PLUS roepen elk een van hun producten terug. In sommige verpakkingen van Knorr Basilicum Roomsaus kunnen kleine stukjes metaal en rubber zitten. De erwtensoep van supermarktketen PLUS bevat mogelijk stukjes zacht plastic. Voor beide producten geldt: eet ze niet.

Bij de roomsaus van Knorr gaat het om streepjescode 8711200399154 en lotcodes 527805C93 en 527905C93.

De erwtensoep van PLUS betreft streepjescode 8718989871932 en batchcode L5169, tussen 19.55 en 21.00 uur.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Door ANP

