Waarschuwing voor loslatende magneten in speelgoed van Coblo

Speelgoedfabrikant Coblo roept klanten op om extra alert te zijn. Bij sommige Brick-stenen blijken twee zijden niet goed gelast te zijn, waardoor er magneten los kunnen komen.

Als zulke magneten worden ingeslikt, kunnen ze elkaar in het lichaam aantrekken. Dat kan leiden tot gaatjes of blokkades in de darmen, met levensgevaarlijke verwondingen tot gevolg.

Het gaat om verpakkingen met 12 Brick-stenen van Coblo, met de artikelnummers COBLO12-L en COBLO12L/P. Deze sets hebben batchnummer NL202407, te vinden op de achterkant van de verpakking.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo:

Heb je het product gekocht? Dan kun je een retourformulier invullen en mailen naar support@coblo.eu. Je ontvangt daarna uitleg over de vervolgstappen en krijgt het volledige aankoopbedrag terug.