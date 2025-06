Terugroepactie om melkallergie: Smoothie Yoghurt met verkeerd etiket

Consumenten die onlangs een bepaalde smoothie van Fruity Line hebben aangeschaft, worden opgeroepen deze niet te drinken als ze last hebben van een melkallergie.

Waarom besluit een producent of winkel soms tot een terugroepactie? We vertellen het je in bovenstaande video.

Het probleem zit in het etiket dat mogelijk op het desbetreffende product geplakt zit: in plaats van de juiste productnaam en ingrediënten valt erop te lezen dat er sinaasappelsap in het flesje zit. Dit is dus niet het geval. En mede daardoor staat het allergeen melk niet in de tekst. Dit kan nadelig zijn voor mensen die allergisch zijn voor melk.

Wie geen last heeft van een dergelijke allergie kan het product verder normaal opdrinken.

Waar gaat het precies om?

Fruity Line heeft alle details over de betreffende smoothie op een rij gezet. Het gaat om de 'I'm Smoothie Yoghurt Tropisc 250ml'. Verdere details zijn:

EAN-code: 8718096164224

Ten minste houdbaar tot: 18-07-2025

Lotcode: 23154

Alle smoothies van het merk op een rij, links het desbetreffende product. De rest is sowieso veilig. (Beeld: Fruity Line)

De fabrikant maakt niet duidelijk wat mensen die een melkallergie hebben precies moeten doen met het gekochte product, als ze het willen retourneren. Ze maken in een bericht op hun site wel excuses voor de ontstane situatie en zegt dat men bij vragen contact mag opnemen via e-mail.