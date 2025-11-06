Terug

Knutselaars opgelet: lijmpistool teruggeroepen vanwege brandgevaar

Vandaag, 16:32

Ga je beginnen met je surprise voor Sinterklaas of je lampion knutselen voor Sint Maarten? Let dan even goed op als je een lijmpistool wil gebruiken. Hobbywinkel Pipoos roept namelijk een lijmpistool terug vanwege brandgevaar.

Het gaat om het zwarte Panduro Lijmpistool 55W/10mm, type PT-40 met artikelnummers 514002 (Panduro) en 23191 (Pipoos). Het pistool kan makkelijk omvallen, het energiegebruik is hoger dan het toegestane limiet en veiligheidsinstructies ontbreken. Hierdoor is er risico op brand. Consumenten worden geadviseerd om direct te stoppen met het gebruik van het product.

Het lijmpistool is verkocht tussen januari 2016 en juni 2025 in de winkels en via de website van Pipoos. Klanten die het product hebben gekocht kunnen zich melden bij de klantenservice of bij een Pipoos-winkel. Ze kunnen hun geld terugkrijgen of het product omruilen.

Door Redactie Hart van Nederland

NVWA waarschuwt: kind kan stikken in deze therapieschommel
Zeeman roept babytrui terug vanwege verstikkingsgevaar

