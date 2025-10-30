Zeeman roept babytrui terug vanwege verstikkingsgevaar

Zeeman roept consumenten op een trui voor baby's niet langer te gebruiken. Het gaat om een sweater met daarop de tekst "don't grow up, it's a trap". Delen van die print kunnen loskomen, wat bij inslikken voor verstikkingsgevaar kan zorgen bij kinderen.

De trui is verkocht tussen eind september en 23 oktober. Het gaat om producten met het artikelnummer 118756 - 11227.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo:

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

"Mocht u dit artikel in uw bezit hebben, stop dan onmiddellijk met het gebruik van deze sweater en breng deze terug naar een winkel bij u in de buurt voor het vergoeden van het betaalbedrag", aldus de winkelketen.