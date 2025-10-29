Terug

Terugroepactie DekaMarkt: soja in glutenvrije focaccia

Vandaag, 15:35

Supermarktketen DekaMarkt waarschuwt voor Schär Focaccia glutenvrij. In de focaccia zit soja, maar dit staat niet in het Nederlands op het etiket vermeld.

Na controle is gebleken dat er soja in het product zit. Mensen met een soja allergie wordt verzocht het product niet te eten. Het gaat om Schär Focaccia glutenvrij met de houdbaarheidsdatum 14-11-2025 en 18-11-2025, en EAN code: 8008698004678.

Klanten die het product hebben gekocht kunnen het terugbrengen naar de winkel. Een bon is niet nodig: klanten krijgen gewoon hun geld terug.

Door Redactie Hart van Nederland

