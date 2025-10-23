Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Let op: mogelijk plastic in Echte Enkhuizer suikerwafel

Terugroepactie

Vandaag, 18:48

Link gekopieerd

Lotus Bakeries waarschuwt dat er mogelijk stukjes plastic zitten in de Echte Enkhuizer suikerwafel. De wafels worden uit voorzorg teruggeroepen, meldt de fabrikant.

Het gaat om de wafels met de uiterste houdbaarheidsdata 16 december 2025 en 25 december 2025. Mensen die het product in huis hebben, wordt geadviseerd het niet te eten en hun wafels terug te brengen naar de winkel. Zij krijgen dan het aankoopbedrag terug.

Wat moet je eigenlijk doen bij een terugroepactie?

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Ook in verschillende varianten van de Suzy Luikse Wafel en in de uitdeelverpakking Favourite Moments van Lotus Bakeries zitten mogelijk stukjes plastic. Voor de wafels geldt dat klanten verpakkingen met de houdbaarheidsdata 12, 17, 25, 26, 29 en 30 december 2025 en 1 januari 2026 terug kunnen brengen naar de winkel. Voor Favourite Moments gaat het om de kartonnen verpakking met 21 stuks en houdbaarheidsdata 9 en 16 december 2025.

De teruggeroepen lekkernijen worden volgens de fabrikant "via verschillende verkooppunten" verkocht.

Product: Echte Enkhuizer suikerwafel (90 gram, per 1 verpakt)

Ten minste houdbaar tot (THT): 16-12-2025, 25-12-2025

Door ANP

Lees ook

Populaire vleesvervanger teruggeroepen door fout op verpakking
Populaire vleesvervanger teruggeroepen door fout op verpakking
Jumbo waarschuwt voor tomaten linzensoep met verkeerd etiket
Jumbo waarschuwt voor tomaten linzensoep met verkeerd etiket
Terugroepactie: DekaMarkt roept hamburgerbollen terug om verkeerd etiket
Terugroepactie: DekaMarkt roept hamburgerbollen terug om verkeerd etiket

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.