Jumbo waarschuwt voor tomaten linzensoep met verkeerd etiket

Terugroepactie

Vandaag, 16:15 - Update: 43 minuten geleden

Wie onlangs een blik Tomaten Linzensoep van het huismerk van Jumbo in huis haalde, moet even opletten. De supermarktketen roept het product terug omdat het in de verkeerde verpakking is beland. Daardoor klopt de informatie op het etiket niet, waarschuwt het bedrijf.

Het gaat alleen om blikken met de houdbaarheidsdatum 30-10-2025. Volgens Jumbo ontbreekt daarop de vermelding van de allergenen soja en tarwe (gluten). Voor mensen met een allergie kan dat een serieus risico opleveren.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Gevaar voor mensen met allergie

De keten laat weten dat er in de soep ingrediënten zitten die allergische reacties kunnen veroorzaken. "Dat kan helaas een gevaar opleveren voor mensen die allergisch zijn voor soja of tarwe (gluten)", aldus de supermarktketen.

Klanten die de soep in huis hebben, kunnen die terugbrengen naar elke Jumbowinkel. Daar krijgen ze, ook zonder kassabon, hun geld terug.

Wie niet allergisch is voor soja of tarwe (gluten), hoeft zich volgens Jumbo geen zorgen te maken. De soep is dan veilig te eten. Toch mag iedereen het product, als men dat wil, ook gewoon terugbrengen.

