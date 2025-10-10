Terug

Terugroepactie: DekaMarkt roept hamburgerbollen terug om verkeerd etiket

Terugroepactie

Vandaag, 16:30

DekaMarkt roept per direct de DekaVers Bakkers Hamburgerbollen 4 stuks terug. De supermarktketen laat weten dat er bij sommige verpakkingen iets mis is met het etiket. Daardoor staan de allergenen soja en sesam niet vermeld, wat gevaarlijk kan zijn voor mensen die hier niet tegen kunnen.

De fout kwam aan het licht bij een controle. Daaruit bleek dat de verpakking van de hamburgerbollen per ongeluk het etiket van de Bakkersbollen wit 6 stuks heeft gekregen. Op dat etiket ontbreken de waarschuwingen voor soja en sesam, twee ingrediënten die in het product wél kunnen zitten.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
De supermarktketen waarschuwt klanten met een soja- of sesamallergie het product absoluut niet te eten. Mensen zonder deze allergieën kunnen de bollen wel veilig consumeren.

Geld terug

Het gaat om de Bakkers Hamburgerbollen 4ST met houdbaarheidsdatum 13-10-2025 en EAN-code 8713834094030. De supermarkt haalt alle verpakkingen van dit product uit de schappen.

De bolletjes waar het om gaat. Beeld: DekaMarkt

Wie de hamburgerbollen al in huis heeft, kan ze terugbrengen naar de winkel. Een bon is niet nodig: klanten krijgen gewoon hun geld terug.

