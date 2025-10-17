Populaire vleesvervanger teruggeroepen door fout op verpakking

Terugroepactie
Vandaag, 06:51
Supermarktinkooporganisatie Superunie roept de Go Vega Plantaardige burger (200 gram) terug omdat op de verpakking niet wordt vermeld dat er soja in het product zit. Dat meldt supermarktketen Vomar donderdag. Mensen met een soja-allergie worden opgeroepen de plantaardige burger niet op te eten. Consumenten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen dan hun geld terug. De Go Vega Plantaardige burgers zijn bij verschillende supermarktketens te koop.
Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo:
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.