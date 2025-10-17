Terug

Populaire vleesvervanger teruggeroepen door fout op verpakking

Terugroepactie

Vandaag, 06:51

Supermarktinkooporganisatie Superunie roept de Go Vega Plantaardige burger (200 gram) terug omdat op de verpakking niet wordt vermeld dat er soja in het product zit. Dat meldt supermarktketen Vomar donderdag. Mensen met een soja-allergie worden opgeroepen de plantaardige burger niet op te eten. Consumenten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen dan hun geld terug. De Go Vega Plantaardige burgers zijn bij verschillende supermarktketens te koop.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Door ANP

