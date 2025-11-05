NVWA waarschuwt: kind kan stikken in deze therapieschommel

Er is een belangrijke veiligheidswaarschuwing uitgegeven voor de Therapeutische/Sensorische Schommel van het merk Milo & Moon. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vastgesteld dat dit product een ernstig risico op verwurging oplevert.

Tijdens het gebruik kunnen kinderen met hun hoofd verstrikt raken in het doek van de schommel, wat kan leiden tot verstikking met dodelijke afloop. De waarschuwing geldt voor het product met artikelnummer MM-BB-HC001, dat tussen april en september 2025 is verkocht via de website www.milo-moon.nl.

Milo & Moon roept product terug

Hoewel er tot nu toe geen incidenten zijn gemeld, neemt Milo & Moon het risico zeer serieus. Het bedrijf roept klanten op om het product onmiddellijk niet meer te gebruiken en uit de buurt van kinderen te houden.

Wie de schommel heeft gekocht, kan het product terugsturen. Klanten krijgen daarna de keuze tussen een volledige terugbetaling of een vervangend product uit de webshop.

Gebruikt bij therapie

De schommel is bedoeld voor gebruik binnenshuis door kinderen van 3 tot 10 jaar. Het product is gemaakt van rekbaar katoen-lycra en wordt vaak gebruikt bij kinderen met ADHD, autisme of prikkelverwerkingsproblemen. De maximale belasting is 100 kilo en het product mocht alleen onder toezicht van een volwassene gebruikt worden.

Ouders die vragen hebben of een retourlabel willen aanvragen, kunnen contact opnemen met Milo & Moon via info@milo-moon.nl.