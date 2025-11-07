Action roept houten speelgoed terug vanwege verstikkingsgevaar voor kinderen

Winkelketen Action waarschuwt klanten voor kinderspeelgoed de Mini Matters Houten IJskraam. Het speelgoed blijkt niet veilig te zijn. De houten ladegreep kan loskomen, waardoor kleine onderdelen ontstaan die voor jonge kinderen een ernstig verstikkingsgevaar vormen.

Het gaat om het product met artikelnummer 3217617, streepjescode 8718964249626 en batchnummer 03/25. De ijskraam werd verkocht tussen 11 augustus en 6 november 2025, zowel in winkels als online.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? In onderstaande video leggen we het je uit:

Geld terug

Action vraagt iedereen die dit speelgoed in huis heeft om het onmiddellijk niet meer te gebruiken. Klanten kunnen het product terugbrengen naar een Action-winkel en krijgen het volledige aankoopbedrag terug. Een bon is daarvoor niet nodig.

De winkelketen zegt in een verklaring: "We verontschuldigen ons voor het ongemak en danken onze klanten voor hun medewerking."