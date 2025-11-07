Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Action roept houten speelgoed terug vanwege verstikkingsgevaar voor kinderen

Action roept houten speelgoed terug vanwege verstikkingsgevaar voor kinderen

Terugroepactie

Vandaag, 12:42

Link gekopieerd

Winkelketen Action waarschuwt klanten voor kinderspeelgoed de Mini Matters Houten IJskraam. Het speelgoed blijkt niet veilig te zijn. De houten ladegreep kan loskomen, waardoor kleine onderdelen ontstaan die voor jonge kinderen een ernstig verstikkingsgevaar vormen.

Het gaat om het product met artikelnummer 3217617, streepjescode 8718964249626 en batchnummer 03/25. De ijskraam werd verkocht tussen 11 augustus en 6 november 2025, zowel in winkels als online.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? In onderstaande video leggen we het je uit:

Lees ook:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Geld terug

Action vraagt iedereen die dit speelgoed in huis heeft om het onmiddellijk niet meer te gebruiken. Klanten kunnen het product terugbrengen naar een Action-winkel en krijgen het volledige aankoopbedrag terug. Een bon is daarvoor niet nodig.

De winkelketen zegt in een verklaring: "We verontschuldigen ons voor het ongemak en danken onze klanten voor hun medewerking."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Mensen waarschuwen voor speelgoedklei: 'Lijken net snoepzakken'
Mensen waarschuwen voor speelgoedklei: 'Lijken net snoepzakken'
Waarschuwing voor loslatende magneten in speelgoed van Coblo
Waarschuwing voor loslatende magneten in speelgoed van Coblo
Knutselaars opgelet: lijmpistool teruggeroepen vanwege brandgevaar
Knutselaars opgelet: lijmpistool teruggeroepen vanwege brandgevaar

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.