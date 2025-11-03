Mensen waarschuwen voor speelgoedklei: 'Lijken net snoepzakken'

Als je naar de zak kijkt en de inhoud bekijkt lijkt het net alsof je een zak vol spekjes hebt gekocht. Maar veel mensen die een Halloween inkoop hebben gedaan kwamen bedrogen uit. Bij de Action kochten ze 'Halloween dough' wat speelklei bevat. Nu wordt massaal op sociale media foto's gedeeld om elkaar te waarschuwen.

'Dit is geen snoep maar klei', 'let even op wat je kinderen in de mond stoppen' en 'geen snoep maar KLEI'. Het is een kleine greep uit de berichten die mensen posten op sociale media om elkaar te waarschuwen voor speelklei van de Action.

Verwarring

De Halloween gethematiseerde uitdeelzakjes lijken op en ruiken naar snoepjes, waardoor het veel is ingekocht door mensen voor Halloween. Maar die komen allemaal van een koude kermis thuis."Ik dacht dat het ‘spekjes’ voor Halloween waren", zegt iemand tegen het Belgische Nieuwsblad. "Drie uur later was ik nog aan het kokhalzen. Ik voel me zo ongelofelijk dom."

Een woordvoerder van Action benadrukt dat de situatie heel vervelend is. "In een enkele winkel is per ongeluk klei speelgoed voor Halloween in het snoepschap terechtgekomen. Dat was natuurlijk niet de bedoeling en we begrijpen dat dit verwarrend kon zijn." De producten zouden vervolgens weer op de juiste plek zijn gelegd, om verdere verwarring te voorkomen.