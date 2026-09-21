Kabinet wil verkeersboetes verhogen, Raad van State kritisch

Als het aan justitieminister David van Weel (VVD) ligt, stijgen de verkeerboetes voor lichte vergrijpen mee met de inflatie. De Raad van State is kritisch op dit plan en vindt dat beter moet worden uitgelegd waarom de verhoging nodig is.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Volgens de Raad van State zijn boetes voor lichte verkeersvergrijpen de afgelopen jaren veel sterker gestegen dan boetes voor zwaardere overtredingen. Die verhouding moet volgens de Raad beter worden onderbouwd.

Doel is straffen, niet begroting rondkrijgen

Eerdere kabinetten lieten de boetes ook met de inflatie meestijgen, beleid dat destijds ook al op veel kritiek kon rekenen. Een argument voor verhogingen was dat er anders een gat in de begroting zou ontstaan.

Volgens de Raad van State is dat geen goede reden om verkeersboetes te verhogen. Een boete is bedoeld om bepaald gedrag te bestraffen en niet om de overheidsfinanciën rond te krijgen.

In onderstaande video zie je een beruchte boetelocatie: de Merwedebrug. Vrachtverkeer mag tijdelijk geen gebruik maken van de brug, wat tot veel boetes leidt.

0:39 Grootschalige politieactie op Merwedebrug om vrachtwagens

Steeds meer mensen in beroep

Bij Rembrandt Groenewegen, expert van DAS rechtsbijstand, rijst de vraag of de hoogte van de boete nog wel in verhouding staat met de ernst van de overtreding. Volgens hem is er steeds meer verzet tegen de boetes en gaan mensen veel vaker in beroep. Niet omdat men de verantwoordelijkheid voor gevaarlijk weggedrag wil ontkennen, maar omdat de hoogte van de boete als onredelijk wordt ervaren.

Volgens Groenewegen kan dat ook de druk op de rechtsspraak vergroten. Dat zou onwenselijk zijn, omdat deze al een hoge druk ervaart. Aangezien mensen steeds vaker in beroep gaan en er wordt verwacht dat het aantal procedures daardoor alleen maar verder stijgt, krijgt de rechtsspraak het te druk met het afhandelen van dossiers van mensen die in beroep willen gaan tegen hun boete.

Alternatief systeem

Volgens DAS moet er niet alleen gekeken worden naar de hoogte van de boetes bij het herzien van het boetestelsel. Ook de afhandelingstijd speelt een rol. In sommige landen hanteert men een systeem waarbij de overtreder een aanzienlijke korting krijgt als de boete meteen wordt betaald of binnen een korte termijn. Dat helpt ook bij het ontzien van de rechtsspraak, omdat in beroep gaan minder aantrekkelijk wordt.