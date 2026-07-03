Verkeersboetes in 2024 en 2025 volgens rechters te veel verhoogd

Rechters hebben deze week in meerdere zaken geoordeeld dat verkeersboetes de afgelopen jaren te veel zijn verhoogd. In drie zaken waarbij de overtredingen vorig jaar en het jaar daarvoor plaatsvonden, zijn de boetes verlaagd tot het bedrag dat gold in 2023.

Het is onduidelijk welke gevolgen dit gaat hebben. In een vierde zaak vindt de rechter namelijk dat de regering de politieke ruimte heeft om de boetes te verhogen en bleef de boete ongewijzigd. "De komende tijd moet blijken hoe andere rechters, bij andere rechtbanken, het gerechtshof of de Hoge Raad, hier tegenaan kijken", meldt de Rechtbank Midden-Nederland.

De boetes zijn in 2024 met 10 procent verhoogd en in 2025 met het inflatiecijfer van 3,2 procent. Maar drie jaar geleden kwam uit een rapport van het OM al naar voren dat er een 'disbalans' was met boetes voor andere strafbare feiten, zoals voor mishandeling.

Verkapte belastingheffing

Twee kantonrechters vinden de verhogingen onredelijk. Een geeft aan dat sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes gebruikt worden om de begroting rond te krijgen. "Dat is niet toegestaan en het belang van de Rijksbegroting kan daarom geen argument zijn om de boetes te verhogen", aldus de rechtbank.

In de drie zaken waarin het bedrag is verlaagd, gaat het om boetes voor het rijden op een rijstrook waar dat niet mocht, het rijden met een oudere dieselauto in een milieuzone en voor het niet volgen van de richting van een voorsorteerstrook. In dat laatste geval verlaagt de rechter de boete van 300 euro naar 280 euro. In de andere gevallen gaat het ook om een verlaging van 20 euro en een van 10 euro.

Ook dit kabinet wil de verkeersboetes met de inflatie laten meestijgen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten dat de uitspraken worden bestudeerd.