EasyPark gooit prijzen voor gebruik app flink omhoog: 'Dag! Mij ben je als klant kwijt'

Wie straks via EasyPark parkeert, betaalt over een paar weken flink meer. Vanaf 1 mei voert de parkeerapp een fors hogere commissie in: in plaats van een vast bedrag van 39 cent per parkeersessie, gaat EasyPark voortaan 15 procent van het parkeertarief innen. Met een maximum van 70 cent per uur en 7 euro per sessie kunnen de kosten voor gebruikers razendsnel oplopen. Gebruikers van de app laten via sociale media hun onvrede blijken over de kostenstijging: "Ze kunnen zichzelf beter EasyHark gaan noemen."

Overal zomaar je auto kunnen parkeren lijkt inmiddels zeldzaam. Ook in de Nijmeegse wijk Benedenstad kun je je bolide niet zomaar meer op straat zetten. Daar kregen bewoners afgelopen najaar van de gemeente te horen dat straatparkeren vanaf 2025 verboden wordt. In de bovenstaande video vertellen bewoners wat zij van dat plan vinden.

Voor korte parkeersessies kan het iets goedkoper uitpakken: het minimumtarief wordt verlaagd naar 19 cent per sessie. Maar wie een middagje parkeert in een centrumstad als Haarlem, Amsterdam of Utrecht, is straks veel duurder uit. Een voorbeeld: drie uur parkeren voor 3 euro per uur kost nu nog 39 cent extra, vanaf mei wordt dat 2,10 euro. Veel klanten reageren dan ook woedend op sociale media, waar EasyPark het zwaar te verduren krijgt.

'Geen 1 aprilgrap'

"Of het is een hele slechte 1 aprilgrap, of ze willen bij EasyPark graag van klanten af," schrijft een gebruiker op X. EasyPark bevestigt in een e-mail die naar alle gebruikers is gestuurd dat het echter geen grap is, maar een aanpassing naar "de standaard prijsstructuur" in andere Europese landen. Ook heeft het bedrijf een speciale pagina aangemaakt op hun site waar de prijsverhoging en verschillende scenario's worden uitgelegd.

EasyPark kon de afgelopen jaren snel groeien door het opkopen van concurrenten. In januari lijfde het bedrijf het Franse YellowBrick in, eerder was Parkmobile al overgenomen. Volgens databedrijf Bloomberg leende EasyPark honderden miljoenen euro’s voor deze overnames, tegen stevige rentes.

Prijsstijging ontwijken

Wie de nieuwe servicekosten wil ontwijken, krijgt van EasyPark het advies om over te stappen op een maandabonnement van 4,99 euro. Daarmee parkeer je zonder extra commissiekosten. Drie jaar geleden kostte datzelfde abonnement nog maar 1,99 euro.

Ook zijn er nog tal van andere aanbieders, zoals gebruikers op X nu met elkaar delen.